Клиентам, открывшим «МТС Вклад» в дирхамах, предлагается повышенная ставка – до 4 % годовых.

МТС Банк запустил новый сберегательный продукт – вклад «МТС Вклад» в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов для физических лиц. Клиентам предлагается максимальная процентная ставка на уровне 4 % годовых.

Новый вклад можно открыть на срок 91, 181 и 367 дней. Минимальная сумма вклада – 10 000 дирхамов ОАЭ. Внесение средств возможно только безналичным способом, путем перевода на текущий счет клиента, открытый в офисе МТС Банка. Оформить вклад в дирхамах ОАЭ можно в любом офисе или дистанционных приложениях МТС Банка.

– Вклад в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов стал достаточно популярным инструментом диверсификации накоплений и позволяет получать доход в стабильной иностранной валюте, – отметила вице-президент МТС Банка, руководитель кластера состоятельных клиентов и сберегательных продуктов Маргарита Васильева.

Для новых клиентов, которые последние 30 дней не размещали деньги на счетах и во вкладах в МТС Банке, предусмотрены повышенные ставки при открытии вклада в отделении: 3,5 % годовых – на срок 91 день, 3,75 % годовых – на срок 181 день и 4 % годовых – на срок 367 дней.

Эти же условия действуют для клиентов – обладателей программ привилегий Премиум и Private при оформлении вклада через персонального менеджера. При этом для них утвержден специальный курс конвертации из рублей в дирхамы ОАЭ при открытии вклада в размере 1 %.

Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено, выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. При досрочном расторжении проценты по вкладу в дирхамах выплачиваются по ставке 0,01 % годовых за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада.

Более подробная информация о вкладе доступна на сайте МТС Банка.

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