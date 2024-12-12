Декабрь – самое время взять коньки и выйти на лед. Для катания созданы все условия.

В пятницу, 13 декабря, в 17 часов в Омске одновременно откроются два необычных катка – в «Парке на Кольцевой» (улица 2-я Кольцевая, 19/9) и «РиоЛед» на улице Завертяева, 5. Организаторы приготовили для омичей красивое праздничное украшенное пространство – кататься здесь одно удовольствие.

В «Парке на Кольцевой» гостей ждут развлекательная программа, конкурсы и приятные подарки от партнеров и спонсоров. В программе открытия катка:

Спортивные эстафеты на льду

Зимние игры и конкурсы

Призы и подарки для гостей

Шоу «Световая магия льда»

Каток в «Парке на Кольцевой» – это свежий лед, теплые раздевалки, прокат инвентаря, красивые огни, елка и музыка.

Для тех, кто приедет на открытие катка «РиоЛед», работают прокат спортивного инвентаря и горка. На праздники гостей ждут:

Тематические конкурсы и призы

Спортивно-массовые игры на льду

Эстафеты на коньках

Музыкальные flash mob

Шоу-сюрприз

Но и это еще не все. В субботу, 14 декабря, в 18.00 в загородном отеле «Сказка» (поселок Чернолучье, улица Курортная, 1а) состоится фееричное открытие нового уникального катка. В этом году здесь появился волшебный каток, расположенный в самом сердце сказочного леса. Катание на коньках по извилистым дорожкам среди берез и сосен – новинка сезона.

В программе торжественного открытия:

Ледовая шоу-программа

Вэлком дринк

Фуршет

«Сказка» приглашает любителей зимних развлечений оценить лед и, конечно, почувствовать чудесную волшебную атмосферу, которую создает освещение, разноцветные огни и музыка. Сказочный каток готов радовать гостей каждый день.

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