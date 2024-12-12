Многие люди покупают новогодние подарки родным и близким в последний момент, существенно переплачивая за них.

До Нового года осталось уже меньше трех недель, а у многих омичей до сих пор не куплены подарки родным и близким. Понятно, что на работе завал, нужно сдавать отчеты, но, как показывает практика, покупать подарки в последний момент – плохая стратегия.

Мы собрали несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно найти подарки к Новому году, даже если времени впритык.

Планируйте заранее

Составьте список тех, кому вы планируете сделать подарок. Это поможет определить бюджет и избежать многочасовых блужданий по магазинам в поисках чего-то особенного. Действуйте рационально – как в рабочих делах.

Нет подаркам впрок

У некоторых есть принцип «лучше взять побольше, а то вдруг кто-то неожиданно придет в гости». Это не работает! Никаких складов из гелей для душа и милых безделушек в шкафу. Пустая трата денег. Если кто-то неожиданно пришел в гости, будет достаточно красиво накрытого стола и душевной беседы. В гости ходят для настроения, а не из-за копеечных подарков.

«Тайный Санта»

Если у вас большая компания друзей, проведите игру по обмену подарками – «Тайный Санта». Каждый участник покупает подарок только для одного человека, что значительно снижает затраты. Элемент загадочности и неожиданности придает этой игре еще больше удовольствия.

Акции и распродажи

Перед Новым годом многие магазины проводят распродажи и акции, что позволяет приобрести желаемые подарки по привлекательным ценам. Особенно внимательно следите за предложениями в интернет-магазинах, где часто бывают очень хорошие скидки.

Впечатления лучше вещей

Чтобы сделать сюрприз и порадовать дорогого человека, ему необязательно дарить вещь. Гораздо лучше работают впечатления. Чтобы выразить свою заботу и создать незабываемые моменты, купите билет на концерт, увлекательную экскурсию, сертификат на посещение спа-салона или кулинарного мастер-класса. Это масса положительных эмоций, общение – и в памяти останется надолго.

Бонусы и кешбэк

Современные банковские сервисы предлагают множество способов, позволяющих существенно сэкономить. Одним из таких инструментов является программа лояльности СберСпасибо.

С помощью бонусов Спасибо вы можете частично оплатить стоимость подарка в магазинах-партнерах. Например, вы можете воспользоваться бонусами для покупок на маркетплейсах и в крупных торговых сетях, таких как Мегамаркет, Sokolov, Haier и многих других, общее число которых превышает 40.

А еще есть кешбэк. Карты Сбербанка возвращают часть суммы каждой покупки в виде бонусов на ваш счет. Это прекрасная возможность сохранить средства для будущих покупок.

В общем, не откладывайте покупку подарков на последний момент, возьмите на вооружение эти советы, и все получится.

ПАО «Сбербанк». ИНН 7707083893. Реклама