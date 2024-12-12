Если хочется чего-то особенного, эксперт советует делать подарки на грани роскоши и необходимости.

Алкоголь, сладости и цветы являются универсальными подарками коллегам по работе на Новый год, заявила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Эксперт уточнила, что мужчинам можно дарить крепкие напитки, а женщинам лучше выбрать сладости, цветочные композиции либо некрепкий алкоголь.

– Универсальными подарками являются для мужчин крепкое спиртное, для женщин – некрепкое спиртное. Если мы говорим о Новом годе, то цветы могут быть не очень уместны для дамы, но во всяком случае какая-то еловая композиция вполне допустима. Ну и поскольку Новый год, то сладкие подарки женщинам – это тоже универсальный подарок, – сказала Николаева в комментарии порталу NEWS.ru.

Эксперт также посоветовала дарить предметы на грани роскоши и необходимости. Такая «роскошная необходимость» может быть хорошим решением, когда хочется чего-то необычного.