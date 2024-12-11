У жителей Омской области будет возможность полюбоваться ярким метеорным потоком.

На этой неделе омичи смогут увидеть Геминиды – один из самых ярких метеорных потоков года, сообщает Ом1. По словам руководителя омского планетария Владимира Крупко, пик звездопада ожидается 14 декабря около 17:00.

Число метеоров достигнет 150 штук в час. Это будет самый обильный поток с начала 2024 года.

Геминиды характерны яркими и красочными метеорами, которые оставляют заметные следы на ночном небе. Их название связано с созвездием Близнецов, поскольку наблюдателю кажется, что именно оттуда исходят падающие звезды.

Лучше всего метеорный поток будет видно в местах, где нет городского освещения. Для наблюдения не понадобится спецоборудование, все будет видно невооруженным глазом.