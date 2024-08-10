Директор омского планетария подсказал, как наблюдать метеорный поток Персеиды.

Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в ночь августа можно наблюдать метеорный поток Персеиды. Омичи увидят это явление уже к полуночи. А луна в первой четверти только «подсветит» «звездный дождь».

Персеиды – метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь».

Число метеоров, выпавших из хвоста кометы, в пиковые моменты будет достигать 100. Наибольшее количество метеоров ожидается 12 августа с 19:00 до 22:00.

Для того чтобы увидеть поток, нужно найти открытое место, лучше всего за городом, с темным небом, где не мешают дымка и облака. С собой можно взять туристическое кресло и красный фонарик, чтобы не затмить видимость.

Астрономы обещают, что нынешний «звездный дождь» станет особенно ярким из-за обилия голубых метеоров. Поток продлится до 1 сентября.