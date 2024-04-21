Пик явления придется в ночь с 21 на 22 апреля.

Пик явления придется в ночь с 21 на 22 апреля.

Каждой весной на звездном небе активизируется метеорный поток Лириды. Пик явления в этом году придется в ночь с 21 на 22 апреля. В это время на звездном небе можно будет наблюдать поток до 18 метеоров в час.

Поток Лириды образуется, когда Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал хвост кометы Тэтчер. Пыль и крупные включения входят в атмосферу и сгорают, это создает своеобразную иллюзию падающих звезд.

Явление можно увидеть без бинокля и телескопа. Для наблюдения лучше всего выбрать неосвещенное место за городом.