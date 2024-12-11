Омск-Информ
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·Происшествия

Проверка никакой опасности не показала.
Сегодня в Омске эвакуировали людей из здания автовокзала. Как сообщают горожане в соцсетях, некоторым пассажирам пришлось ждать своего рейса на улице.
Как сообщили «Омск-информу» в полиции, им поступила информация о том, что в здании могут находиться некие опасные вещества. Здание проверили, ничего не нашли.
После проверки автовокзал работает в штатном режиме.
·Происшествия

Проверка никакой опасности не показала.
Сегодня в Омске эвакуировали людей из здания автовокзала. Как сообщают горожане в соцсетях, некоторым пассажирам пришлось ждать своего рейса на улице.
Как сообщили «Омск-информу» в полиции, им поступила информация о том, что в здании могут находиться некие опасные вещества. Здание проверили, ничего не нашли.
После проверки автовокзал работает в штатном режиме.