Сбер запустил межбанковский биоэквайринг.

С сегодняшнего дня сервис Сбера «Оплата улыбкой» стал доступен для всех россиян, достигших 18 лет. Оплачивать покупки с помощью биометрии смогут даже клиенты других банков. При этом они сохранят кешбэк и другие привилегии своего банка.

– Мы рады, что теперь удобство и надежность оплаты по биометрии могут оценить не только клиенты нашего банка, но и все жители страны. «Оплата улыбкой» на данный момент – самый инновационный и самый безопасный платежный сервис, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Чтобы платить с помощью биометрии, нужно авторизоваться через сервис Сбер ID: выбрать банковскую карту для оплаты, создать код безопасности и сдать биометрию. После этого можно воспользоваться биотерминалом в магазине или ресторане: выбрать «Оплату улыбкой» и посмотреть в камеру. Оплата пройдет мгновенно.

Отметим, что сервис «Оплата улыбкой» Сбер запустил летом 2023 года. В России уже функционирует почти 1 млн биотерминалов. В следующем году их будет уже около 2 млн.

– Параллельно мы активно развиваем оплату по биометрии в метрополитене трех крупных городов России и будем дальше масштабировать этот проект. Сфера применения технологии не ограничивается только транзакциями. Биометрия позволяет точнейшим образом идентифицировать личность человека, что в будущем позволит существенно сократить необходимость использования документов для подтверждения личности на бумажных и иных физических носителях, – добавил Малых.

Напомним, что при оплате улыбкой клиенты Сбера продолжают получать бонусы Спасибо.

ПАО «Сбербанк». ИНН 7707083893. Реклама