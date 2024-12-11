Олег Денисенко прибудет в город с культурной миссией. Два года назад было иначе.

В минувшее воскресенье, 8 декабря, в Омск приезжал полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. Он провел встречу с главой региона Виталием Хоценко, в ходе которой обсуждались крупные проекты региона: строительство аэропорта Омск-Федоровка, Северного обхода, создание операционного корпуса Клинико-хирургического медицинского центра. Также поднимались темы прохождения отопительного сезона и компенсаций пострадавшим от паводка на севере области.

Спустя менее чем две недели, 19–20 декабря, в Омске ждут заместителя полпреда Олега Денисенко. По сведениям источников «Омск-информа», он прибудет с культурной миссией.

– Олег Денисенко вручит госнаграды драмтеатру и посетит 100-летие музея имени Врубеля, – сообщил редакции источник, знакомый с ситуацией.

Также заместитель полпреда в СФО может посетить чемпионат России по фигурному катанию, стартующий в Омске 19 декабря.

Отметим, что на этот раз в программе Олега Денисенко не будет «проблемной» части: работы с обращениями жителей и выезда на сложные объекты, как это было два года назад при губернаторе Александре Буркове.