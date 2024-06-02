На это Алексея Троцюка вдохновили мобильное приложение для помощи детям и случай, произошедший в Омске.

На это Алексея Троцюка вдохновили мобильное приложение для помощи детям и случай, произошедший в Омске.

На выставке-форуме «Россия» эксперты обсудили современные технологии, которые помогают делать безопаснее жизнь детей. В частности, речь зашла о мобильном приложении «Заступник». В Омской области его начали внедрять летом позапрошлого года. Приложение служит тому, чтобы незамедлительно оказывать помощь детям в чрезвычайных ситуациях.

В Омске, кстати, как-то раз произошел случай, продемонстрировавший приложение в действии. Мальчик залез на дерево, но не сумел с него слезть. Тогда он воспользовался «Заступником», и на помощь ему пришли почти 30 человек.

Это происшествие вдохновило продюсера нашумевшего в конце прошлого года сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Алексея Троцюка на создание нового фильма. Называться он будет «Первая помощь» и расскажет о готовности людей объединиться для помощи детям.

– Я хочу снять это кино так, чтобы люди осознали, какое это удовольствие – помогать другому, – рассказал Троцюк «Российской газете».

Заместитель полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко заявил, что готов лично показать Троцюку то самое дерево. На что продюсер ответил, что именно там и снимут финальный эпизод фильма.