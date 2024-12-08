Высокопоставленному гостю пришлась по душе инициатива омских региональных властей о переоборудовании медицинского учреждения.

Сегодня, 8 декабря, в рамках рабочей поездки в Омск полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев побывал в будущем военном госпитале.

Как пояснил губернатор Омской области Виталий Хоценко, в настоящее время лечебное учреждение, которое оказывает помощь участникам боевых действий, в том числе специальной военной операции, работает на нескольких площадках. Это создает неудобства для пациентов.

Сейчас госпиталь для участников различных вооруженных конфликтов находится на улице Гагарина, рядом с городской администрацией. Под новое медицинское учреждение решили переоборудовать стационар бывшего роддома № 5, который закрылся в 2022 году. Сейчас там ведется масштабная реконструкция, завершить которую планируется к декабрю 2025 года. На капитальный ремонт региональные власти дали более 400 млн рублей. Еще 380 млн рублей на высокотехнологичное медицинское оборудование выделено из федерального бюджета.

Анатолий Серышев поблагодарил омские власти за решение о переводе госпиталя в новое здание.

– Важно, что ветераны смогут получать необходимую помощь в одном месте от квалифицированных медицинских специалистов и с применением современного оборудования. Необходимо, чтобы все сделали вовремя и качественно, чтобы этот передовой опыт затем передавать другим регионам Сибири, – заявил полномочный представитель.

В ответ омский губернатор отметил, что это была инициатива в том числе самих медиков, которые работают в действующих учреждениях для военных и ветеранов.

Анатолий Серышев посетил и другие значимые производственные и социальные объекты. Какие именно, не раскрывается.