Полпред президента по СФО заявил, что готов помогать в работе над решением проблемы перегруженности омских школ.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев приехал с рабочим визитом в Омск. Он встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Помимо реализации в регионе нацпроектов и оборонной промышленности, стороны обсудили возведение аэропорта Омск – Федоровка, 4-полосной трассы «Северный обход», создание операционного центра Клинико-хирургического медицинского центра.

Полномочный представитель отметил положительные примеры включенности бизнеса в решение социальных проблем, например, участие в ремонте и строительстве новых школ.

– В Омской области существуют накопившиеся ранее проблемы, например, перегруженность школ, но есть четкая программа действий и положительная динамика решения этих проблем. Очень важно сохранить эту динамику. В случае возникновения сложностей, аппарат полпреда готов всячески содействовать и помогать, – подчеркнул Серышев.

Омский губернатор также рассказал о создаваемой в Омской области многоуровневой системы оказания медицинской помощи бойцам СВО. Помощь планируют оказывать на трех уровнях. Первый – операционное лечение в новом корпусе Клинического медико-хирургического центра, на создание которого удалось привлечь внебюджетные средства, второй – реабилитационное восстановление в госпитале ветеранов войн. И третий – протезирование в высокотехнологичном центре, создаваемом совместно с ЦИТО Минпромторга России.

В финале встречи ее участники обсудили прохождение в регионе отопительного сезона и рассмотрели вопросы восстановления территорий области, пострадавших от паводка в текущем году.