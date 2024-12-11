Проявляйте бдительность и внимание к подозрительным сообщениям и сайтам.

В связи с приближением новогодних праздников МТС Банк напомнил гражданам о правилах финансовой безопасности, чтобы избежать уловок мошенников. В этот период в интернете активизируются мошенники, предлагающие поддельные ресурсы и заманчивые предложения, которые могут привести к финансовым потерям.

Осторожнее нужно быть с подозрительными сообщениями о «суперскидках», которые могут прийти по электронной почте, SMS или через мессенджеры. Мошенники часто используют уловки, вроде предложений участия в лотереях и розыгрышах, где требуют предоплату или данные банковской карты. Также могут предложить горящие туры, распродажу билетов на мероприятия и популярные новогодние подарки с обещанием быстрой доставки. Не доверяйте сообщениям от фальшивых аккаунтов знакомых или звонкам от «курьерских служб», которые якобы доставляют подарки.

Важно проявлять бдительность при взаимодействии с подозрительными сообщениями и запросами информации в интернете. Мошенники, используя фишинговые сайты, преследуют главную цель – кражу денежных средств, а не предоставление товаров или услуг. Они могут применять различные методы, чтобы обмануть людей.

Одним из методов обмана является спуфинг, или подмена номера телефона. Злоумышленники могут использовать технологии, позволяющие изменять номер звонка, так что сообщение или звонок выглядят так, будто они поступили с официального номера банка или государственного учреждения. Важно помнить, что даже если номер совпадает с официальным, никогда не следует передавать личные данные или коды, полученные в SMS. Рекомендуется перезвонить в организацию самостоятельно для проверки информации, так как поддельные номера используют только для исходящих звонков.

Еще одной распространенной схемой обмана является квишинг, или QR-фишинг. Мошенники создают поддельные QR-коды, которые перенаправляют пользователей на фальшивые сайты. Обычно такие коды размещаются на рекламных вывесках, в общественных местах или могут быть вставлены в поддельные письма, даже заменяя законные плакаты или чеки. Прежде чем сканировать QR-код, всегда стоит удостовериться, что он размещен на официальных носителях. Также важно проверить адрес сайта, на который ведет QR-код: он должен начинаться с https:// и содержать элементы, подтверждающие его принадлежность к официальному сайту организации.

Мошенники создают поддельные мобильные приложения, копирующие оригиналы, чтобы вводить пользователей в заблуждение. Такие приложения могут находиться как на сторонних сайтах, так и в официальных магазинах. Поэтому загружайте приложения только из официальных источников и проверяйте репутацию разработчика. Обратите внимание на количество скачиваний и отзывы. Если приложение отсутствует в магазинах, скачивайте его только с официального сайта, убедившись в правильности адреса. Также будет полезно настроить уведомления от банка о списании средств, чтобы контролировать любое наличие несанкционированных транзакций.

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