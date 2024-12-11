Омск-Информ
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·Общество

Новогодняя красавица высотой с пятиэтажный дом засияет 27 декабря.

На территории «Омской крепости» идет монтаж главной городской елки, сообщил мэр Сергей Шелест. Высота сборной конструкции составит 15 метров, это как пятиэтажный дом.

– Над наполнением большого каркаса маленькими пластиковыми елочками работают 6 человек. Они уже закрепили почти 1000 таких элементов, – отметил Шелест.

После того как завершится процесс «набивания» ели, новогоднее дерево украсят игрушками и проведут тестовый запуск гирлянды. Открытие главной городской елки состоится 27 декабря в 16:00. 

·Общество

Новогодняя красавица высотой с пятиэтажный дом засияет 27 декабря.

На территории «Омской крепости» идет монтаж главной городской елки, сообщил мэр Сергей Шелест. Высота сборной конструкции составит 15 метров, это как пятиэтажный дом.

– Над наполнением большого каркаса маленькими пластиковыми елочками работают 6 человек. Они уже закрепили почти 1000 таких элементов, – отметил Шелест.

После того как завершится процесс «набивания» ели, новогоднее дерево украсят игрушками и проведут тестовый запуск гирлянды. Открытие главной городской елки состоится 27 декабря в 16:00. 