Это стало возможно после запуска нового производственного комплекса.

«Газпром нефть» перешла на полный цикл выпуска современных автомобильных и индустриальных масел с использованием российских компонентов. Необходимую синтетическую основу производит комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП) Омского завода смазочных материалов. За 9 месяцев с момента его ввода в эксплуатацию «Газпром нефть» в 3 раза увеличила выпуск базовых компонентов синтетических масел для широкого спектра автомобильной и промышленной техники.

– Для обеспечения внутреннего рынка современной продукцией мы планомерно расширяем ассортимент и объем выпуска смазочных материалов. В первую очередь за счет новых премиальных синтетических масел для всех типов транспорта, оборудования и техники. Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов – ГИПД – мощностью более 220 тыс. тонн базовых масел в год, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Уникальный для российской нефтепереработки комплекс ГИДП работает на всех возможных видах нефтяного сырья. Трехступенчатая технологическая схема обеспечивает качество продукции, соответствующее мировым стандартам.

В процессе гидроизодепарафинизации происходит химическая реакция, в результате которой под воздействием водорода изменяется молекулярная структура базового масла. В итоге улучшаются ключевые свойства синтетического компонента. Такие компоненты позволяют создавать масла с низкой температурой застывания, высоким индексом вязкости и стойкостью к окислению.