Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов предложил варианты на смену злоупотреблению алкоголем и едой.

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов раскритиковал традицию россиян в новогодние каникулы перебирать с алкоголем и нездоровой пищей. Он предложил посвятить это время общению с близкими.

– Очень страшно, что в этот период многие натурально уходят в отрыв и злоупотребляют алкоголем. Считаю, что гражданам нашей страны следует посвятить это время активному отдыху в кругу семьи и близких, не прибегая к крепким напиткам, – цитирует сенатора News.ru.

По словам политика, практика экспериментов со спиртным ничем хорошим не заканчивается.

– Новогодние праздники должны оставаться самым светлым и волшебным, добрым временем года без трагических происшествий. Печальная статистика показывает, что новогодние праздники являются самым опасным периодом как раз по вине алкоголя, – подчеркнул Гибатдинов.

Сенатор считает, что это время лучше посвятить активному отдыху: занятиям спортом и прогулкам на свежем воздухе.