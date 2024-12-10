У омичей больше не получится экономить с помощью платы через NFS-таблички.

В Омске завершается акция, благодаря которой омичи получали скидки на оплату проезда в общественном транспорте. Пассажиры использовали для оплаты NFS-таблички. С их помощью можно было получить скидку 8 рублей.

- Предложение от Системы быстрых платежей завершится по плану — 31 декабря 2024 года, - рассказали Ом1 в информационном центре Национальной системы платежных карт. - Акция стартовала в середине июня и осенью была продлена до конца года. За это время выгода пассажиров общественного транспорта Омска превысила 22 млн рублей.

Напомним, что в середине июня оплата через NFS-таблички сначала стала доступна на маршрутах «Электрического транспорта», а с 1 июля – в автобусах «Пассажирского предприятия № 8» и частных перевозчиков, которые работают на маршрутах с регулируемыми тарифами. Планировалась, что акция завершится в конце сентября, но ее продлили до конца 2024 года.