Если для пополнения баланса на банковской Единой карте (ЕК) или на транспортной карте «ОмКа» воспользоваться Системой быстрых платежей, то пятая часть от суммы, проплаченной через СБП, вернется моментально в виде кешбэка.

До 30 сентября у омичей есть возможность получать повышенный кешбэк 20 %. Как и прежде, для возврата процента от потраченных денег нужно пополнить проездные на банковской Единой карте (ЕК) или на транспортной карте «ОмКа» через Систему быстрых платежей.

Пополнить баланс можно через мобильное приложение «ОмКа». Для этого потребуется ввести данные проездного, сумму пополнения и выбрать способ оплаты – СБП. Совершив это действие, пассажир моментально получит 20 % кешбэка рублями обратно на счет.

- В Омской области мы наблюдаем растущий интерес к пополнению баланса транспортных карт через Систему быстрых платежей. За первые месяцы количество таких операций увеличилось в 5 раз, — прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова. — Мы рады сообщить, что с августа размер кешбэка увеличен с 5 % до 20 %.

Она также добавила, что такие выгодные условия не только сделают оплату проезда более удобной, но и поспособствуют популяризации безналичных расчетов среди жителей региона.

Сумма кешбэка на одного пользователя - 1000 рублей в месяц. Тем, кто решил воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!». Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

Уточним, что акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный платежный и клиринговый центр СБП.

АО «НСПК», ИНН 7706812159 Реклама