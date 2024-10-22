Расплачиваясь с помощью NFC-таблички, пассажиры общественного транспорта Омска продолжат получать скидку восемь рублей.

Пассажиры общественного транспорта Омска могут получать скидку в размере 8 рублей при оплате проезда через СБП с помощью NFC-таблички до конца года.

Предложение, стартовавшее в июне, должно было завершиться 30 сентября.

– С каждым месяцем количество оплат через СБП растет, люди используют такой способ платежа все чаще. В связи с этим мы решили продлить действие акции до конца года. Уверена, что еще больше жителей Омска смогут воспользоваться предложением от Системы быстрых платежей, – рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.

Сегодня NFC-табличками оборудованы троллейбусы, автобусы и трамваи. Всего в Омске уставлено более 2,5 тыс. NFC-табличек почти в 800 транспортных средствах.

– По отзывам омичей, которые постоянно используют общественный транспорт для передвижения по городу, с начала действия акции они получили весомую экономию своих расходов на оплату проезда. Дал поручение руководству АО «Пассажирсервис» не только проверить работоспособность всех табличек в подвижном составе, но и увеличить их общее количество на городских маршрутах, – прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест.

NFC-таблички позволяют оплачивать проезд через СБП двумя способами. Первый – приложить смартфон к NFC-табличке. Второй – отсканировать нанесенный на нее QR-код. Сделать это можно также с помощью сервиса СБПэй. При любом из этих сценариев оплата пройдет за несколько секунд.

Уточним, что мобильное приложение СБПэй доступно для скачивания в RuStore или App Gallery. До оплаты поездки в платежном сервисе нужно заранее привязать свой банковский счет.

Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru.

Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) – операционный платежный и клиринговый центр СБП.

АО «НСПК», ИНН 7706812159. Реклама