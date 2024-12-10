Лыжня приняла более 400 спортсменов.

7 и 8 декабря лыжники из Омска провели свои первые соревнования на базе отдыха «Альпийская деревня», где состоялись открытые областные соревнования «Открытие зимнего спортивного сезона».

В первый день соревнований в гонке свободным стилем участвовали 440 спортсменов. На второй день, когда проходила гонка классическим стилем, на старт вышли 283 человека. Участниками соревнований стали как взрослые, так и совсем молодые спортсмены из Омска и 16 районов Омской области, а также из Калачинска и различных учебных заведений города, таких как ОмГТУ, СибАДИ, ОмГАУ и спортивные школы.

Соревнования прошли на высоком уровне, в результате чего спортсмены и организаторы получили много положительных эмоций. База отдыха «Альпийская деревня» традиционно принимает спортивные мероприятия различного уровня. Каждый год тысячи спортсменов соревнуются на ее лыжной трассе, которая считается одной из лучших в Омской области.

Кроме спортивных событий, база также отлично подходит для семейного отдыха, активных выходных на свежем воздухе, групповых выездов и корпоративов. Вам предложат номера разного уровня и вместимости, а также вкусные домашние блюда. На территории есть каток, прокат инвентаря, горка и лыжная трасса. Вы также сможете насладиться баней и бассейном с красивыми панорамными окнами.

В данный момент действует специальное предложение: зимний отдых всего от 2900 рублей с человека, а новогодняя ночь начинается от 4300 рублей с человека. Не упустите возможность забронировать свой идеальный зимний отдых! Для подробной информации звоните в офис продаж по номеру 90-50-45.

ООО «Альпийская деревня». ИНН: 5501287963. Реклама