«Никуда не денется»: в мэрии опровергли снос единственной лыжной базы в Омске

У спортивного объекта появился новый руководитель.

Фото: Omskinform.ru

В мэрии Омска опровергли слухи о возможной застройке территории лыжной базы на улице Березовой. На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по социальным вопросам депутат Юрий Козловский попросил представителей мэрии прояснить судьбу спортивного объекта.

Как сообщил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Евгений Баньковский, планов по сносу базы нет. По его словам, ведомство уже начало подготовку к следующему зимнему сезону.

– В департаменте и вообще в городе Омске нет информации по поводу того, что лыжная база куда-то денется. Мы работаем и уже готовимся к следующему зимнему сезону, – сказал Баньковский.

Заместитель мэра Инна Елецкая добавила, что на лыжную базу назначили нового молодого руководителя, перед которым поставлена задача развивать это направление.

В ходе обсуждения депутаты также обратили внимание на техническое состояние объекта. Юрий Козловский отметил, что на базе необходимо обновить инвентарь. По его мнению, замена старого оборудования на современное поможет увеличить число желающих заниматься лыжным спортом.

Напомним, что в декабре прошлого года омичи создали петицию за сохранение лыжной базы на Березовой. Опасения вызвало возведение межвузовского студенческого кампуса на полях Омского аграрного научного центра. Лыжная база вплотную примыкает к территории будущей стройки.

Позже тема вышла на федеральный уровень. В эфире «Матча ТВ» популярный комментатор Дмитрий Губерниев призвал омские власти сохранить лыжную базу. Правительство региона оперативно отреагировало на обращение, заявив, что о застройке территории речи не идет.