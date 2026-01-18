В омском правительстве прояснили судьбу единственной в городе лыжной базы

Власти не планируют сносить спортивную локацию.

Фото: Freepik.com

В пресс-службе губернатора Виталия Хоценко оперативно отреагировали на обращение известного комментатора Дмитрия Губерниева.

Как уже сообщалось, телеведущий в прямом эфире призвал сохранить лыжную базу на улице Березовой в Омске.

В декабре прошлого года спортивная общественность создала петицию против сноса этой локации. В обращении уточняется, что Центр лыжного спорта является единственным местом в городе для проведения соревнований по лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию. Опасения вызвало возведение межвузовского студенческого кампуса на полях Омского аграрного научного центра. Лыжная база вплотную примыкает к территории будущей стройки. Набралось 2800 подписей.

В омском правительстве заявили, что не собираются сносить значимый спортивный объект.

– По моей информации, на данный момент сносить лыжную базу не планируется, – пояснила «Омск-информу» пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Многострадальную лыжную базу уже пыталось застроить семейство бизнесменов Авдошиных, арендовавшее эти земли. Но мэрия выиграла все суды, обязав снести все самовольные постройки.