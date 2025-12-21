Омичи снова бьются за сохранение единственной в городе лыжной базы

Это уже вторая попытка отстоять спортивную локацию от застройки.

Фото: Freepik.com

Омичи создали петицию за сохранение лыжной базы на улице Березовой. Любители активного образа жизни опасаются ее застройки высотными домами.

По словам общественников, Центр лыжного спорта, расположенный на улице Березовой, 4а, вблизи опытных полей аграрного университета, является единственным местом в городе для проведения соревнований по лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию. Он ведет свою историю с 1961 года, с открытия спортивной школы № 5. Сама лыжная трасса пользуется большой популярностью у омичей, которые активно проводят здесь свои выходные зимой.

Как отметил президент Омской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация лыжных гонок» Александр Козловский, застройка территории базы высотным жильем приведет к ее потере для омичей.

– Ко мне как к президенту Омской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация лыжных гонок» в течение трех последних месяцев обращались тренеры по лыжным гонкам и любители данного вида спорта с вопросом о сохранении Центра лыжного спорта и данной лыжной трассы для Омска. Застройка территории высотным жильем приведет к потере популярной и исторической спортивной локации, – заявил Козловский.

Опасения лыжников и любителей активного образа жизни связаны с проектом по созданию межвузовского студенческого кампуса на полях Омского аграрного научного центра. На земельных участках общей площадью 215 тыс. кв. м будут располагаться учебные корпуса, технопарк, студенческие общежития, деловой центр, флагманская школа, апарт-отель, спортивно-досуговый комплекс и другие сопутствующие объекты. Новые объекты предполагается строить на пересечении проспекта Королева и улицы Березовой. Лыжная база вплотную примыкает к территории будущего строительства.

Фото: t.me/government_rus

Напомним, что ранее уже предпринималась попытка застройки лыжной базы на Березовой. В 2017 году компания «Черномор», владельцем которой является Татьяна Авдошина, арендовала землю посреди базы и возвела несколько сооружений якобы под спортивный комплекс. После чего с 2019 года коммерсант пытался доказать в судах с мэрией, что постройки обладают всеми признаками объектов капитального строительства. Только в июне нынешнего года Арбитражный суд Омской области признал самовольными сооружения на территории базы и обязал компанию снести их.

Общественность опасается, что ситуация может повториться, и город потеряет единственное оборудованное место для катания на лыжах, востребованное не только спортсменами, но и тысячами обычных любителей спорта и активного образа жизни.