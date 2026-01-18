«Сильно переживаем»: Дмитрий Губерниев обратился к омским властям по лыжной базе

Известный комментатор призвал сохранить эту локацию.

Фото: omskinform.ru

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев сегодня в прямом эфире «Матч ТВ» призвал омские власти сохранить единственную лыжную базу в городе на улице Березовой.

– В Омске очень сильно переживаем за лыжную базу. Там просто люди уже на последнем издыхании, – сказал Губерниев. – Очень надеюсь, что руководство региона и спортивные власти Омской области сделают все, чтобы сохранить ее. Это важно. А биатлон это вообще военно-прикладной вид спорта.

В декабре прошлого года «Омск-информ» первым сообщил своим читателям, что любители активного образа жизни создали петицию за сохранение этой спортивной локации. По их словам, Центр лыжного спорта, расположенный на улице Березовой, 4а, вблизи опытных полей аграрного университета, является единственным местом в городе для проведения соревнований по лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию. Уже собрано 2800 подписей.

Опасения общественности связаны с проектом по созданию межвузовского студенческого кампуса на полях Омского аграрного научного центра. На земельных участках общей площадью 215 тыс. кв. м будут располагаться учебные корпуса, технопарк, студенческие общежития, деловой центр, флагманская школа, апарт-отель, спортивно-досуговый комплекс и другие сопутствующие объекты. Новые объекты предполагается строить на пересечении проспекта Королева и улицы Березовой. Лыжная база вплотную примыкает к территории будущего строительства.

Ранее уже предпринималась попытка застройки лыжной базы на Березовой. В 2017 году компания «Черномор», владельцем которой является Татьяна Авдошина, арендовала землю посреди базы и возвела несколько сооружений якобы под спортивный комплекс. После чего с 2019 года коммерсант пытался доказать в судах с мэрией, что постройки обладают всеми признаками объектов капитального строительства. Только в июне нынешнего года Арбитражный суд Омской области признал самовольными сооружения на территории базы и обязал компанию снести их.

Общественность всерьез опасается, что город может потерять место, востребованное не только спортсменами, но и всеми любителями здорового образа жизни.