Более 2 тысяч спортсменов зарегистрировались на Югорский лыжный марафон

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года и входит в тройку самых массовых спортивных мероприятий России.

Фото: Пресс-служба ВТБ

В Ханты-Мансийске 4–5 апреля пройдет XIII Югорский лыжный марафон. Заявки на участие подали более двух тысяч человек из 37 регионов страны, призовой фонд соревнований составит 2,5 млн рублей.

Наибольшей популярностью у участников пользуются дистанция 5 км и гонка свободным стилем. В числе регионов-лидеров по числу заявок – Москва и Московская область, а также Самарская, Свердловская, Челябинская, Тюменская, Томская области, ЯНАО, Пермский край и Югра.

– Югорский лыжный марафон, партнером и соорганизатором которого выступает наша компания, одно из значимых событий для региона, – отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ. – Ежегодно он собирает порядка 4 тысяч участников из более чем 40 регионов страны, а площадка объединяет чемпионов и любителей, профессионалов и тех, кто привык активно проводить зимний период. Для многих марафон – возможность проверить свои силы, зарядиться энергией соревнований и активно провести время с семьей. Уверены, в этом сезоне спортсмены добьются новых высоких результатов, а их пример вдохновит еще больше любителей заняться лыжными видами спорта.

Фото: Пресс-служба ВТБ

Омск на марафоне представят 22 спортсмена, в том числе Сергей Столбенко, Александра Титова, Дмитрий Истомин и другие.

– С каждым годом мы поднимаем планку в организации Югорского лыжного марафона и внимания к участникам, – прокомментировал олимпийский чемпион, директор марафона Евгений Дементьев. — Впервые за 13 лет проведения хотим зафиксировать эмблему этого яркого события, которую представляем в этом году на медалях финишеров. В сердцевину поместили букву «Ю», а к ней направили стрелки, символизирующие движение, единение, и традиционный орнамент северных народов «оленьи рога» – он означает успех и процветание. Мы рассчитываем, что символ станет узнаваемым и мотивирующим к новым достижениям.

Соревнования проводятся с 2013 года и входят в число самых массовых лыжных стартов страны. В прошлом году на дистанции вышли более 3,8 тыс. человек. Победителями в разные годы становились известные российские лыжники, среди них Сергей Устюгов, Александр Легков и Александр Большунов.