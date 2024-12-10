В Турции плохой урожай, а в Испании произошло наводнение. Теперь вся надежда на поставки из Китая.

К Новому году в России может возникнуть дефицит мандаринов, заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры университета «Синергия» Маргарита Кобец. По словам эксперта, главная причина – проблемы с поставками из Турции и Испании.

– В 2024 году ожидается низкий урожай мандаринов, из-за чего есть вероятность, что россияне могут остаться без мандаринов к новогоднему столу, – цитирует Кобец издание «Газета.Ru». – На это есть ряд причин. Во-первых, это плохой урожай в Турции, из-за которого экспорт турецких мандаринов резко упал. Во-вторых, в Испании произошло наводнение, которое привело к затоплению больших площадей цитрусовых плантаций, что отразилось на сокращении поставок мандаринов в зарубежные страны и непосредственно в Россию.

Проблема с поставками мандаринов из Турции и Испании может быть нивелирована за счет ввоза цитрусовых из других стран. Прежде всего это Китай – одна из стран-лидеров по производству мандаринов в мире. Другие варианты – Иран, Египет, Бразилия, Абхазия. Что касается цен на цитрусовые, то, по словам экономиста, они будут зависеть от стоимости фрахта судов, курса рубля и политики магазинов розничной торговли.