Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Стало известно, как выглядит игрушка, которая символизирует чемпионат по фигурному катанию.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о прибытии в Омск талисмана чемпионата России по фигурному катанию. Он опубликовал в своем ТГ-канале фотографию Омчика на фоне аэропорта.
– Уже в Омске и знакомится с нашим любимым городом, – написал Хоценко.
Откуда приехал игрушечный Омчик, глава региона не сообщил.
Отметим, что чемпионат впервые пройдет в Омске - на «G-Drive Арене». Соревнования планируются с 19 по 22 декабря. Лучших спортсменов определят в мужском и женском одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.
·Общество

Стало известно, как выглядит игрушка, которая символизирует чемпионат по фигурному катанию.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о прибытии в Омск талисмана чемпионата России по фигурному катанию. Он опубликовал в своем ТГ-канале фотографию Омчика на фоне аэропорта.
– Уже в Омске и знакомится с нашим любимым городом, – написал Хоценко.
Откуда приехал игрушечный Омчик, глава региона не сообщил.
Отметим, что чемпионат впервые пройдет в Омске - на «G-Drive Арене». Соревнования планируются с 19 по 22 декабря. Лучших спортсменов определят в мужском и женском одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.