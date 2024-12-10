Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Имя артиста на роль новогоднего волшебника назвали в мэрии.
В этом году роль Деда Мороза на главной городской елке в Омске исполнит директор ледового театра «Сибирский сказ» и диктор бюджетного учреждения «Спортивный город» Сергей Набоков. Его кандидатуру мэрия утвердила вчера.
Напомним, главная городская елка состоится в «Омской крепости» 27 декабря. Там уже готовят главную городскую горку, устанавливают светодиодные элементы и новое праздничное дерево.
·Культура/Афиша

Имя артиста на роль новогоднего волшебника назвали в мэрии.
В этом году роль Деда Мороза на главной городской елке в Омске исполнит директор ледового театра «Сибирский сказ» и диктор бюджетного учреждения «Спортивный город» Сергей Набоков. Его кандидатуру мэрия утвердила вчера.
Напомним, главная городская елка состоится в «Омской крепости» 27 декабря. Там уже готовят главную городскую горку, устанавливают светодиодные элементы и новое праздничное дерево.