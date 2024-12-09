Речь идет о кафе на улице Ленина.

Роспотребнадзор провел проверку в ресторане самообслуживания «Солнечный день», который находится по адресу улица Ленина, 22, сообщает «Новый Омск». Причиной этого стал инцидент с отравлением семьи с двумя пятилетними детьми, который произошел в ноябре.

Тогда после обеда в столовой одному из детей стало плохо на следующий день: появилась сильная рвота. Ребенка забрала скорая помощь и увезла в инфекционную больницу. Через три дня симптомы появились и у других членов семьи. Врачи диагностировали госпитализированному ребенку кишечную инфекцию.

Его мама подала жалобу в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства провели эпидемиологическое расследование с привлечением специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области. Они выявили грубые нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования.

На предпринимательницу Татьяну Бачинскую, которая владеет рестораном, составили административный протокол. Добавим, что это кафе уже закрывали после проверки Роспотребнадзора. Причиной тогда тоже стало нарушение санитарно-эпидемиологических норм.