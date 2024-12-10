Больше всего вредят органу газировки и соки.

Ученые из Лундского университета (Швеция) выяснили, какие сладости способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Они рассматривали три вида потребления сахара: добавки (мед и сиропы), кондитерские изделия (шоколад, выпечка) и подслащенные напитки (газировка, сок).

Как сообщает « Газета.ру » со ссылкой на журнал Frontiers in Public Health, в 1997 и 2009 годах участников исследования (всего 69 705 человек) опросили о рационе питания. Вместе с этим у участников отслеживали частоту развития семи типов сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты показали, что употребление сладких напитков существенно повышает риск ишемического инсульта, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и аневризмы брюшной аорты. У тех, кто предпочитал кондитерские изделия, сердечно-сосудистая система была в значительно лучшем состоянии.

Также ученые обнаружили, что самый высокий риск развития проблем с сердцем и сосудами был у людей с самой низкой долей сахара в рационе в любом виде. Предположительно, такие люди придерживаются очень строгой диеты из-за уже имеющихся проблем со здоровьем.