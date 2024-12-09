Каждому вручат подарок.

Главные благотворительные елки мэра Омска в этом году снова пройдут в цирке. Как рассказали на сегодняшней пресс-конференции представители городской администрации, там планируется 5 представлений. Еще 51 представление пройдет в других учреждениях культуры.

Программу под названием «Тайна пиратов» для детей подготовила творческая группа из Сочи. Планируется, что благотворительные елки посетят около 10 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети, отличившиеся в учебе. Каждый из них получит подарок с поздравлением мэра Сергея Шелеста.

– Традиционно все руководство администрации города Омска также примет участие в акции «Елка желаний». Думаю, такие акции есть уже и в других организациях и компаниях. Не только волшебник Дед Мороз может исполнять желания детей. Я убеждена, что, когда эти дети вырастут, такое же добро они будут нести в мир, – рассказала заместитель мэра Инна Елецкая.

Чиновница также отметила, что в следующем году место проведения благотворительных елок может измениться. В качестве новой локации рассматривают в том числе «Арену».