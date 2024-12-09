Среди них слет Снегурочек, вечерний экскурсионный маршрут и «Новогодняя ночь в «Омской крепости».

Сегодня представители омской мэрии провели пресс-конференцию, посвященную празднованию Нового года. Для горожан подготовили 76 мероприятий, часть их которых реализовали в ноябре, а часть планируется в декабре и январе. Для горожан подготовили интерактивную карту с основной информацией о новогодних мероприятиях.

В ноябре в Омске прошло мероприятие «С днем рождения, Дед Мороз». На 13 декабря запланировано «Мандариновое настроение», в рамках которого сотрудники КТОСов будут раздавать омичам мандарины. Следом состоится «Елка дружбы».

– Мы уже запустили проект «Сказочная почта Деда Мороза». В ней участвует 41 библиотека. Поступило уже около 800 писем. Кроме этого запускаем проект «Зимняя сказка с нейросетью». С помощью нейросетей дети смогут воссоздать образы из прочитанных книг и делать поделки на основе общего впечатления от увиденного и услышанного, – отметил директор департамента культуры Олег Федоренко. – Мы уже запустили проект «Сказочная почта Деда Мороза». В ней участвует 41 библиотека. Поступило уже около 800 писем. Кроме этого запускаем проект «Зимняя сказка с нейросетью». С помощью нейросетей дети смогут воссоздать образы из прочитанных книг и делать поделки на основе общего впечатления от увиденного и услышанного, – отметил директор департамента культуры

12 декабря в «Омской крепости» состоится открытие нового вечернего экскурсионного маршрута. Начало в 17:00.

Вместо слета Дедов Морозов» в этом году будет слет Снегурочек. Он планируется 15 декабря в 15:00. Пять участниц поборются за кубок и корону на сцене парка 30-летия ВЛКСМ.

С 18 декабря в музейном дворике Городского музея «Искусство Омска» начнет работу выставка авторских снеговиков «Море снега».

С 19 по 22 декабря на омской «Арене» пройдет чемпионат России по фигурному катанию, который тоже станет частью праздника.

27 декабря с 16:00 на территории «Омской крепости» пройдет открытие главной городской елки. В этом году по решению мэра города Омска Сергея Шелеста были выделены средства на покупку новой искусственной ели и украшений. В «Омской крепости» уже идет монтаж новогодних конструкций, в том числе и главной городской горки, установлены светодиодные элементы. На новом месте установят сцену, где пройдет новогоднее представление «Верь! Мечтай! Все сбудется!». Спектакль о мечте и силе волшебства покажут артисты театра Любови Ермолаевой, коллективы «Русь», «Иртыш» и вокальная группа «Мелодия». Помимо спектакля, с 15:00 омичей ждет новогодняя ярмарка и интерактивные программы для детей.

Сам Новый год омичи смогут встретить в «Омской крепости». С 23:30 31 декабря до 03:00 1 января для горожан подготовили праздничную программу, в которую вошли караоке, выступления омских музыкантов, поздравление президента и угощения. Празднование проводится на улице, но для гостей подготовили места, где можно будет погреться. После праздника 5 автобусов развезут омичей по домам – по одному автобусу отправится в каждый округ.