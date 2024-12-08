Конструкция не проработала и полгода.

Установленная в день открытия Ленинградского моста после ремонта 12 июня нынешнего года подсветка почти перестала гореть. Горожане в соцсетях запечатлели, что минувшей ночью омичей радовал зеленым освещением лишь один небольшой фрагмент. Всего конструкция рассчитана на 800 лампочек. Судя по снимкам и видео с места, сейчас не горит как минимум две трети из них. Омичи разразились гневными и язвительными комментариями на эту тему.

Стоимость лампочек не называлась, однако известно, что у подсветки пять режимов: повседневный, выходного дня, новогодний, триколор – в дни государственных праздников, и праздничный – на 23 Февраля, 8 Марта, День Победы и День города.

Конструкция уже выходила из строя, через неделю после запуска. Тогда ее оперативно починили по гарантии. Думается, что сейчас мало кто обращает на это внимание из-за пробок на другом закрытом на ремонт мосту – имени 60-летия ВЛКСМ.

Всего реконструкция Ленинградского моста обошлась почти в 2 млрд рублей.