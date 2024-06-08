Архитектурный изыск презентуют 12 июня с 23 до 24 часов. Предполагается 5 режимов освещения.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале анонсировал запуск архитектурной подсветки на отремонтированном Ленинградском мосту. Презентация состоится в день открытия сооружения, с 23 до 24 часов.
Планируется, что у подсветки будет пять режимов: повседневный, выходного дня, новогодний, триколор – в дни государственных праздников, и праздничный – на 23 Февраля, 8 Марта, День Победы и День города.
Выяснилось, что тестовый пуск подсветки уже состоялся.
Капитальный ремонт Ленинградского моста стоимостью 1,9 млрд рублей стартовал в феврале нынешнего года. Работы ведет компания «СтройТраст».