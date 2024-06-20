Специалистам предстоит найти проблемное место в электрической цепи и восстановить подсветку.

Специалистам предстоит найти проблемное место в электрической цепи и восстановить подсветку.

Накануне в социальных сетях появились сообщения о погасшей подсветке Ленинградского моста. Она была запущена вечером 12 июня после официального открытия моста, на котором завершился капитальный ремонт.

Как пояснили РИА «Омск-информ» в городской администрации, подсветка находится на гарантии и будет восстановлена в ближайшее время. Специалистам подрядной организации предстоит найти проблемное место в электрической цепи и устранить сбой. Возможно, это удастся сделать к выходным.

Ранее сообщалось, что у подсветки будет пять режимов: повседневный, выходного дня, новогодний, триколор – в дни государственных праздников, и праздничный – на 23 Февраля, 8 Марта, День Победы и День города.