Омск-Информ
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·Общество

Посмотреть на новое освещение собрались сотни омичей.

Сегодня в 23 часа на Ленинградском мосту запустили подсветку. Включал подсветку губернатор Виталий Хоценко вместе с юными омичами.

Посмотреть на новое освещение собралось множество омичей. Люди на телефоны снимали иллюминацию и делились с записями с близкими, а также выкладывали в соцсетях. Стоит сказать, что подсветка произвела впечатление. Мост засиял множеством цветов. Особенно красиво смотрелось то, как новый свет отражается в воде.

Напомним, что Ленинградский мост открыли сегодня после капитального ремонта.

·Общество

Посмотреть на новое освещение собрались сотни омичей.

Сегодня в 23 часа на Ленинградском мосту запустили подсветку. Включал подсветку губернатор Виталий Хоценко вместе с юными омичами.

Посмотреть на новое освещение собралось множество омичей. Люди на телефоны снимали иллюминацию и делились с записями с близкими, а также выкладывали в соцсетях. Стоит сказать, что подсветка произвела впечатление. Мост засиял множеством цветов. Особенно красиво смотрелось то, как новый свет отражается в воде.

Напомним, что Ленинградский мост открыли сегодня после капитального ремонта.