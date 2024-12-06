На месте кафе появится новое заведение.

В Омске закрылось кафе-пекарня «Синнабон», которое располагалось на первом этаже ТЦ «Омский», сообщает Ngs55. Заведение прекратило свою работу с 25 ноября, оно работало 12 лет.

Теперь в городе осталось единственное аналогичное кафе, которое находится в «Меге». Филиал в ТЦ «Омский» открыла компания «Музыка и кино».

Один из руководителей и учредителей ООО «Музыка и кино» Максим Иволгин подал заявку на регистрацию нового торгового знака Love Buns для кофейни. В конце декабря на месте бывшего «Синнабона» появится новое заведение.