У основной горки уже появились границы в виде ледяных блоков.

Сегодня, 6 декабря, мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что на территории Омской крепости начали делать основную ледяную горку. Судя по опубликованным фото, рабочие уже уложили блоки, которые обозначили границы горки.

Напомним, ее возведением занимаются сотрудники «Ландшафт-Омск». Высота горки составит 25 метров, ее стоимость составила 1,6 млн рублей. Еще в 780 тыс. рублей обойдется ее оформление. Планируется, что горка будет напоминать очертания первой Омской крепости.

Отметим, что рабочие сделают две горки. Одна из них будет предназначаться для маленьких детей, а другая – для ребят постарше. Также в Омской крепости появится главная елка, ледяные фигуры, фотозоны.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста