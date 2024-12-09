Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике регионального Минздрава – об алгоритме действий для тех, кто хочет быть здоровым.

Все хотят жить долго и счастливо, не иметь проблем со здоровьем, не страдать от физических и психических недугов. Что для этого нужно делать? Уж точно не полагаться исключительно на докторов, которые отнюдь не обладают «волшебной таблеткой» от всех болезней.

Беречь собственное здоровье, ответственно к нему относиться – это непростая, ежедневная, кропотливая работа каждого из нас.

О том, каким образом это делать, узнаем из беседы специалистов Областного центра общественного здоровья с доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой поликлинической терапии и внутренних болезней ОмГМУ, главным внештатным специалистом по терапии и общей врачебной практике Минздрава Омской области Инной Викторовой.

Образ жизни определяет

– Инна Анатольевна, начнем с простого: что такое здоровье? От чего оно зависит?

– Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов. Это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Так определяет ВОЗ понятие здоровья.

В большинстве литературных медицинских источников указывается, что здоровье на 50 % зависит от образа жизни, остальные факторы: окружающая среда – 20 %, генетика человека – 20 %, уровень здравоохранения – 10 %.

– Что, по-вашему, означает ответственное отношение человека к собственному здоровью?

– Если рассматривать, опять же, позицию ВОЗ, она определяет ответственное отношение к здоровью как способность людей самостоятельно или с помощью медиков укреплять свое здоровье, профилактировать болезни, то есть поддерживать нормальное состояние организма и сопротивляться болезням. В современном понимании, на мой взгляд, для россиян – это возможность проходить ежегодно профилактический медицинский осмотр у врача-терапевта в поликлинике по месту жительства, что, к сожалению, не все используют в полной мере.

– Какие сегодня заболевания распространены больше всего?

– Это как раз те заболевания, на раннее выявление которых направлен профилактический медицинский осмотр – так называемые хронические неинфекционные заболевания. От них умирает 75 % населения России, они являются настоящей угрозой взрослого населения – артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), ишемическая болезнь сердца и мозга, включая инфаркты и инсульты, а также онкологические заболевания.

– Можете назвать общие для хронических заболеваний факторы риска?

– Очень важно, что все эти заболевания имеют общие факторы риска: курение, повышенная масса тела и ожирение, повышенный уровень вредного холестерина и глюкозы в крови, повышенное артериальное давление.

Сахар, холестерин, давление

– Какие показатели своего здоровья человек должен постоянно контролировать?

– Контролировать и нужно как раз показатели, являющиеся «рисковыми» для возникновения хронических заболеваний. Это прежде всего уровень артериального давления, уровень глюкозы в крови натощак или после еды, уровень холестерина. Исследование именно этих показателей включено в программу ежегодного профилактического медицинского осмотра или диспансеризации населения Российской Федерации.

– Назовите нормы содержания сахара и холестерина в крови, цифры артериального давления. Если они превышают норму, что делать?

– Для глюкозы – это до 6,0 ммоль/л, если вы сдаете венозную кровь, холестерин – до 5,0 ммоль/л. Данные лабораторные показатели никак не проявляются при повышении – не беспокоят. Поэтому важно ежегодно проходить профилактический осмотр или диспансеризацию, которая запланирована для каждого россиянина с 40 лет!

Нормальное артериальное давление – 120/80 мм рт.ст. Повышение как верхнего, так и нижнего давления – повод обратиться к врачу.

Все эти изменения начинаются исподволь, не сразу, а постепенно. Сначала повышение незначительное, например, общий холестерин 5,2 ммоль /л – небольшая разница с нормой 5,0 ммоль/л, но это уже по определению – гиперхолестеринемия. А глюкоза может быть всего 6,1 ммоль/л. Всего-то ничего, а это уже гипергликемия, за которой, скорее всего, скрывается преддиабет! Нужно дообследоваться, что предусмотрено диспансеризацией и далее – диспансерным наблюдением людей, у которых выявлено повышение холестерина или глюкозы и, конечно, повышение артериального давления.

С лекарствами не шутят

– Не секрет, что многие пациенты, страдающие различными хроническими заболеваниями, постоянно принимают лекарственные препараты. Какие наиболее распространенные ошибки допускают люди при их приеме? К чему это может привести?

– Постоянный прием правильно подобранных лекарств при хронических неинфекционных заболеваниях спасает население от инвалидизации и фатальных сердечно-сосудистых катастроф. Поэтому только регулярный ежедневный прием подобранной терапии может оказать спасительное действие. Перерывы в терапии, так называемые каникулы для «разгрузки» печени, могут быть чреваты тяжелыми последствиями в виде инсульта или инфаркта. Особенно на фоне вирусных инфекционных заболеваний, которые сейчас «бушуют» в полной мере.

Есть у некоторых пациентов тенденция к самостоятельному уменьшению дозы препарата для экономии средств или отказу от приема при достижении нормальных значений показателей артериального давления, холестерина или глюкозы. Важно знать, что подобранный врачом препарат нужно продолжать принимать в прежней дозе, на которой достигнуто целевое (нормальное) значение показателя. Только тогда можно говорить, что терапия является спасительной!

– Как правильно хранить лекарственные препараты? Можно ли их применять по истечении срока годности? Например, некоторыми мазями? Жалко же выбрасывать только начатый тюбик…

– Хранение лекарств – это особая процедура, которая всегда описана на упаковке к препарату. Например, указано, что «хранить при комнатной температуре» Значит, препарат не надо укладывать в холодильник! Его можно хранить в шкафчике, который не нагревается от плиты или от солнца. Это температура примерно от +15 ° до +25 °С. Если написано «хранить в прохладном месте», то это от +8 °до +15 °С – это может быть дверца холодильника, а если «в холодном месте» – это от +2 °до +8 °С, то это в холодильнике на полке.

Не следует хранить лекарства на подоконнике из-за резких перепадов температур днем и ночью, а также ультрафиолета. Не нужно хранить в ванной комнате и кухне из-за высокой влажности и действия паров или бытовой химии.

По поводу мазей нужно уточнить, что если тюбик открыт (уже начат), то после истечения срока годности его нужно выбросить! Если мазь правильно хранилась и не была открыта при сроке годности на упаковке, например, 5 лет, то она вполне может быть использована еще в течение пары лет. Но нужно понимать, что эффективность лекарства может снижаться при истечении срока годности.

Прививки и профилактика

– Мы беседуем с вами в период циркуляции различных вирусов: ОРВИ, коронавируса, гриппа. Давайте назовем симптомы этих заболеваний.

– Насморк, чихание, боль в горле, общая слабость, сонливость характерны для большинства вирусных инфекций, которые люди часто переносят «на ногах», не считая нужным отлеживаться дома. Затем инфекция спускается ниже, появляется кашель. А если повышается температура или еще хуже, начинаются озноб, ломота в теле, головная боль и болезненность при движении глаз – это симптомы более тяжелого заболевания, когда надо остаться дома. Чем быстрее нарастают симптомы во времени, тем заболевание может оказаться тяжелей. Хотя иногда и исподволь развивающееся заболевание может быть смертельным своими осложнениями. Поэтому в каждом случае инфекционного заболевания вы имеете право вызвать врача на дом и оставаться дома до выздоровления.

– Каковы меры профилактики вирусных заболеваний? Какую роль играет вакцинация в профилактике гриппа и других инфекций?

– Самая главная профилактическая мера от вирусных инфекций – это специфическая прививка. Такие прививки существуют против гриппа и коронавирусной инфекции. Если вакцинация против гриппа для каждого взрослого должна быть обязательной, то обязательная вакцинация от коронавируса сейчас не проводится, а рекомендуется только людям из групп риска. Еще одна важная вакцина в период зимних простуд – это антипневмококковая вакцина – от заболеваний и, прежде всего, пневмонии, вызванной пневмококком. Такая вакцинация должна проводиться людям из групп риска – старше 60 лет, страдающим хроническими бронхолегочными заболеваниями или проживающим в организациях социального обслуживания, а также лицам, призванным на военную службу.

– Назовите «врагов» нашего здоровья – тех, которые уничтожают наш организм, а также его «друзей».

– Более всего ухудшают здоровье вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики. Эти психологические и физические зависимости наиболее негативно влияют на здоровье – уничтожают его!

Однако более распространенным врагом для большинства является отсутствие физической активности и переедание.

Друзьями здоровья я бы назвала активный образ жизни: обязательные ежедневные прогулки на свежем воздухе, рациональное питание с достаточным количеством разнообразных пищевых волокон, соблюдение режима дня в плане полноценного сна в ночное время и ежедневная гигиены тела и полости рта.