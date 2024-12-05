Раньше вернуть купленные товары можно было только в том пункте выдачи, где товары получили.

Объединенная компания Wildberries и Russ начала вводить процедуру возврата покупок с помощью QR-кодов. Такая система позволит пользователям Wildberries возвращать товары на любом пункте выдачи заказов, сообщает ТАСС.

Раньше вернуть купленные товары можно было только в том ПВЗ, где человек покупал заказ. Изменения упростят процедуру возврата и для самих сотрудников пунктов выдачи.

Инструмент по формированию QR-кодов постепенно будет появляться у клиентов маркетплейса. Вскоре им смогут воспользоваться все пользователи.