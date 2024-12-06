Каждая из них приводит к набору лишнего веса.

Минди Хаар и Алекс Эвинк назвали самые распространенные ошибки, из-за которых люди толстеют в новогодние праздники. Как сообщает « Диетологиназвали самые распространенные ошибки, из-за которых люди толстеют в новогодние праздники. Как сообщает « Лента.ру », самая типичная ошибка – садиться за праздничный стол с пустым желудком. Чувство голода очень часто приводит к перееданию.

– Чтобы не набрасываться на еду, я советую перед застольем съесть что-нибудь с содержанием белков и клетчатки, например греческий йогурт с ягодами, – дала совет Эвинк.

Еще один совет – есть медленно. Ведь мозгу требуется 20 минут, чтобы понять, что желудок полон.

Вторая ошибка – неправильный внутренний настрой. Нельзя каждый день новогодних каникул переедать и думать, что начнешь худеть уже в новом году. Эффективнее не откладывать похудение, а осознанно подходить к праздничным застольям: позволять себе чуть больше в дни мероприятий, а в остальные – питаться как обычно.

Третья ошибка – переоценивать количество сжигаемых в спортзале калорий. На тренировке обычно расходуется всего 400–500 калорий.