Этим занимались специалисты сразу трех структур, включая областной Минтранс.

Для уменьшения пробок, вызванных ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, в Омске перенастроили ряд светофоров на улице Красный Путь. Этим занимались представители сразу трех структур – департамента транспорта мэрии, Управления дорожного хозяйства Омской области, а также регионального Минтранса.

После их расчетов были выполнены корректировки режимов работы светофорных объектов на пересечении Красного Пути с улицами Кемеровская и Фрунзе, а также в районе остановки «Улица Рабиновича».

– Увеличение времени работы разрешающих сигналов для транспортных средств по основной правобережной дорожной артерии Омска призвано минимизировать заторовые ситуации в центральной части города в обоих направлениях, в том числе на подходах к мосту имени 60-летия ВЛКСМ и метромосту, – сообщили в мэрии.

Сейчас ведется дальнейший мониторинг дорожной обстановки, профильные ведомства готовы к оперативному реагированию на затруднения дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на мосту у Телецентра будет реализована новая схема движения, также обсуждается вопрос использования реверсивной полосы.