Полученные выводы вузы смогут использовать для выстраивания университетской политики.

На факультете истории, теологии и международных отношений ОмГУ им. Ф. М. Достоевского в рамках всероссийской олимпиады «Событие в истории России» состоялся круглый стол «Университетская жизнь: преемственность и новации (1724–2024)». Преподаватели и студенты обсудили проблему преемственности традиций в системе университетского пространства и современных новаций. В обсуждении проблем, связанных с развитием университетского образования и поиском новых методологических ориентиров в изучении истории университетов, приняли участие студенты бакалавриата, магистратуры, аспиранты из 25 российских городов (в том числе Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Белгород, Самара, Донецк, Стерлитамак и другие) и зарубежных стран (Узбекистан, Казахстан и Китай).

Своими наработками в области исследования университетского образования поделился кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры российской истории НИ Томского государственного университета Виктор Расколец. Характеризуя функции университета, он подробно рассказал о «третьей роли» и возможностях использования данного понятия в изучении советской исторической науки. Активное обсуждение развернулось вокруг вопроса применения данного конструкта к другим эпохам.

Кандидат исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории, социологии и политологии ОмГУ Марина Мамонтова предложила студентам сравнить университетское образование разных периодов и выявить традиции и новации в современной университетской среде.

– Цель состоявшейся дискуссии – привлечь внимание молодежи к проблемам развития университетского пространства, сохранения традиций, совершенствования системы высшего образования в соответствии с запросами современности. Мы обсудили современные вызовы университетскому образованию, их влияние на трансформацию корпоративной культуры, постарались обозначить потенциальные пути развития вузов. В дальнейшем обсуждаемые вопросы могут стать основой для научно-исследовательской деятельности, в том числе в рамках лаборатории «Историческая память и историческое сознание в региональном пространстве» и предложены на рассмотрение подразделениям вузов для их дальнейшего использования при выстраивании университетской политики, – отметила Мамонтова.

Добавим, что в этом году исполнилось 300 лет университетскому образованию в России и 50 лет Омскому государственному университету.