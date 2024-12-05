В региональном правительстве снова обсудили, как решить проблему дольщиков, обманутых застройщиками.

Губернатор Виталий Хоценко провел очередное заседание межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов участников долевого строительства. Участники комиссии обсудили ситуацию и пути решения проблем по каждому дому.

При поддержке Фонда развития территорий в Омске завершается строительство многоквартирного дома № 25 на улице 11-й Ремесленной. В середине декабря Госстройнадзор проведет итоговую проверку готовности дома к вводу в эксплуатацию.

Высокая степень готовности и у дома № 1 на улице Королева. Также правительство поручило Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области совместно с ГК «Энергосистемы» разработать план мероприятий по завершению строительства 1-й и 2-й очереди многоквартирного дома № 28 на улице Химиков.

Еще 4 объекта планируется исключить из единого реестра проблемных объектов за счет продажи имущества застройщика-банкрота.

Напомним, что регион не только достраивает проблемные дома, но и предоставляет дольщикам квартиры в новых домах, построенных в рамках инвестиционных проектов. Кроме того, по инициативе губернатора Виталия Хоценко приняты дополнительные меры поддержки дольщиков. С 2024 года они могут получить единовременные выплаты в размере суммы, которую заплатили по договору участия в долевом строительстве. Омичи уже получили 30 млн рублей.