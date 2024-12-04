Коробки с вязаными изделиями в ближайшее время отправятся в подшефный Стаханов, жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

В Омске подвели итоги фестиваля «Омички-рукавички», который направлен на поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе подшефного города Стаханова, участников специальной военной операции и членов их семей, а также омичей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Важный социальный проект проводится уже в пятый раз.

Общими усилиями омичи собрали более тысячи теплых вещей – рукавиц, шапок, шарфов, балаклав, жилетов, голиц, а также около 400 пар шерстяных носков.

Теплые вязаные вещи подготовили коллективы детских садов, школ, различных предприятий и крупных торговых центров, ветеранских организаций, а также неравнодушные омичи.

– Благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в нашем благотворительном фестивале. В конце декабря в рамках подведения итогов благотворительного марафона «Год доброты – 2024» участники фестиваля «Омички-рукавички» будут награждены дипломами, – сообщил первый заместитель главы администрации Центрального округа Николай Лось.

По итогам акции были сформированы 20 коробок гуманитарной помощи, которые в ближайшее время отправятся на новые территории, в том числе в подшефный город Стаханов. Еще 5 коробок теплых вещей передут омичам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.