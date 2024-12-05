Благодаря им ребята из центра «Особый дом» получили внимание и поддержку, на которых растет уверенность в себе и смелость идти вперед.

В Омске провели спортивный праздник для детей с особенностями здоровья. Мероприятие стало частью проекта «Энергия первых» по поддержке детей и молодежи, который реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Его организовали волонтеры «Газпромнефть – смазочные материалы» и «Газпромнефть-Снабжение».

В спортивном празднике приняли участие воспитанники центра «Особый дом» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они посетили товарищеский хоккейный матч, а затем мастер-класс, организованный волонтерами компании.

– Наш проект «Энергия первых» направлен на развитие детей и молодежи, бережную социализацию и создание комфортной среды для всех в родном городе, – отметил гендиректор «Газпромнефть-Снабжение» Евгений Брагар. – Это тот случай, когда энергия одних людей заряжает других, поддерживает в непростых жизненных ситуациях, открывает новые горизонты и пути самореализации.

По словам гендиректора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолия Скоромца, участие в таких мероприятиях – это хорошая возможность для неравнодушных людей проявить инициативу, поделиться своими талантами и душевным теплом.

– Стремление делать добро – самый действенный и эффективный способ изменить мир вокруг себя, начав с тех, кто находится рядом, – подчеркнул Скоромец.

Благодаря волонтерам дети из центра «Особый дом» не просто побывали на празднике спорта, но получили внимание и поддержку, на которых растет уверенность в себе и смелость идти вперед, говорит руководителя учреждения Елена Шевченко.

– Для детей с особенностями развития возможность оказаться в эмоционально насыщенной позитивной среде, познакомиться с яркими, сильными духом людьми, научиться новым интересным навыкам – значимая помощь в социальной адаптации, – сказала Шевченко.

В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» поддержку получили тысячи проектов по всей стране.