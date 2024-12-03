Площадка на улице Музейной откроется через две с половиной недели.

В Омске 21 декабря откроется новогодняя локация в центре города. Речь идет о площадке «Зимний Любинский», которая расположится на улице Музейной.

В этом году тема новогодней локации посвящена теме «Русский лёдъ». На площадке сделают ледовый городок и креативные фотозоны. Также на «Зимнем Любинском» будет работать ярмарка с сувенирами.

В омском правительстве отметили, что тему «Русский лёдъ» выбрали не случайно. Она связана с чемпионатом России по фигурному катанию, который пройдет с 19 по 22 декабря в омской «G-Drive Арене».