Баннеры и флаги с символикой разместят в разных частях города.
Украшение городских улиц к новогодним праздникам обойдется бюджету Омска в 1,9 млн рублей. Соответствующий аукцион, организованный мэрией, выиграла индивидуальная предпринимательница Ирина Арбузова. Она занимается полиграфической деятельностью.
Согласно условиям муниципального контракта, подрядчик должен изготовить и разместить новогодние баннеры на улице Гагарина, Комсомольском мосту, Иртышской набережной, а также по дороге в аэропорт – на улицах 60 лет Победы и Транссибирской.
Кроме того, на Соборной площади, улицах Масленникова, Ленина, Красный Путь, Заозерная, Конева и 70 лет Октября установят флаги с символикой праздника.