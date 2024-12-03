Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Композиция создает впечатление работающего в зимний период времени фонтана.

В рамках подготовки к новогодним праздникам в Омске украшают иллюминацией городские фонтаны. Яркая подсветка уже появилась у фонтана в сквере Дзержинского напротив мэрии. Накануне светиться в темноте стал фонтан у Музыкального театра.

Сооружение украшают светящиеся дуги и вертикальные огни. Композиция создает впечатление работающего фонтана.

– В ближайшее время тематическое световое оформление смонтируют также на фонтанах, расположенных на бульваре Победы, улице Путилова и бульваре Заречном, – сообщил мэр города Сергей Шелест.

Ранее сообщалось, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ открылась дача Деда Мороза. Она располагается на Комсомольской аллее по правую руку от главного входа. Дача находится примерно в середине пути к комплексу «Горки-парк».

·Общество

Композиция создает впечатление работающего в зимний период времени фонтана.

В рамках подготовки к новогодним праздникам в Омске украшают иллюминацией городские фонтаны. Яркая подсветка уже появилась у фонтана в сквере Дзержинского напротив мэрии. Накануне светиться в темноте стал фонтан у Музыкального театра.

Сооружение украшают светящиеся дуги и вертикальные огни. Композиция создает впечатление работающего фонтана.

– В ближайшее время тематическое световое оформление смонтируют также на фонтанах, расположенных на бульваре Победы, улице Путилова и бульваре Заречном, – сообщил мэр города Сергей Шелест.

Ранее сообщалось, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ открылась дача Деда Мороза. Она располагается на Комсомольской аллее по правую руку от главного входа. Дача находится примерно в середине пути к комплексу «Горки-парк».